Betis x Leganés: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol 2024/25 após a pausa do futebol europeu para a Data Fifa de setembro. Nesta sexta-feira (13), o Betis recebe o Leganés às 16h (de Brasília), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, pelo jogo de abertura da 5ª rodada da La Liga.

Como chega o Betis

O Betis vem de uma derrota para o Real Madrid na rodada passada e não faz um bom início de temporada. Isto porque o clube ainda não venceu nesta edição da La Liga e chega pressionado para conquistar a primeira vitória diante de seus torcedores.

Dessa maneira, a equipe aparece na 17ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento, com apenas dois pontos em quatro jogos.

Além disso, o técnico Manuel Pellegrini terá de lidar com alguns desfalques para o jogo desta sexta-feira. Isco, Juanmi, Marc Roca, Mendy, Bakambu e Bartra, todos lesionados, serão ausências diante do Leganés.

Ao mesmo tempo, o argentino Lo Celso deve ganhar uma oportunidade entre os titulares, enquanto o brasileiro Vitor Roque, contratado recentemente, deve começar no banco de reservas.

Como chega o Leganés

Por outro lado, o Leganés fez um início de temporada surpreendente e conheceu a primeira derrota apenas na rodada passada, quando foi derrotado em casa para o Mallorca. Assim, a equipe aparece com cinco pontos, na 9ª posição. Ao mesmo tempo, o grande objetivo do clube é se manter na elite do futebol espanhol, longe da parte de baixo da tabela.

Por fim, o técnico Borja Jiménez terá apenas um desfalque para enfrentar o Betis. Trata-se de Tapia, lesionado. Dessa forma, Neyou deve ganhar uma oportunidade no meio de campo da equipe.

Betis x Leganés

5ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 13/09/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Benito Villamarín, em Sevilha (ESP)

Betis: Rui Silva; Sabaly, Natan, Llorente e Perraud; William Carvalho e Cardoso; Pablo Fornals, Ezzalzouli e Lo Celso; Ruibal. Técnico: Manuel Pellegrini.

Leganés: Soriano; Alti, Sergio González, Jorge Sáenz e Javi Hernández; Brasanac e Neyou; Óscar Rodríguez, Munir e Juan Cruz. Diego García. Técnico: Borja Jiménez.

Árbitro: Pablo González Fuertes (ESP)

Onde assistir: ESPN 4 e Disney+

