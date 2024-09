STJD mantém multa ao Botafogo por bonecos enforcados de Leila e Ednaldo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) manteve, nesta quinta-feira (12), a multa de R$ 80 mil imposta ao Botafogo pelo caso dos bonecos enforcados com os rostos do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e da mandatária palmeirense Leila Pereira.

O clube carioca recebeu denúncia no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por não prevenir e reprimir desordem na área de desporto. O episódio ainda previa perda de mando de campo de uma a dez partidas, mas a punição ficou apenas na multa aplicada.

Horas antes da bola rolar para Botafogo x Palmeiras, os bonecos enforcados com os rostos dos dirigentes. O caso aconteceu no setor de visitantes do Estádio Nilton Santos.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro já identificou o autor. Ele é membro de uma das principais torcidas organizadas do clube. Na esfera cível, o caso foi ao Ministério Público pela PM, pedindo o banimento do torcedor dos estádios.

