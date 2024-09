Principal cartão postal do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor foi palco da assinatura de um acordo de colaboração entre a Pelé Academia, projeto de desenvolvimento de atletas e educação, e o clube espanhol Villarreal. O objetivo é de promover jovens jogadores brasileiros.

Para selar a parceria, nesta quinta-feira (12), o monumento, que nunca havia vestido camisas de times europeus, recebeu a projeção do uniforme do Villarreal, equipe da LaLiga. A união, aliás, tem como propósito fortalecer os laços do futebol entre América do Sul e Europa.

O acordo também visa beneficiar as operações da Pelé Academia, além de contribuir para o aprimoramento do futebol de base no Brasil e a elevação do padrão de treinamento nacional.

Celebridades

Durante a cerimônia, houve uma coletiva do ex-jogador Marcos Senna, embaixador e ídolo do Villarreal, clube pelo qual atuou por 11 temporadas, de 2002 a 2013. Os ex-atletas da equipe espanhola Nilmar e Cicinho também estiveram presentes.

“Tenho que ressaltar que hoje é um dia muito feliz e especial, pois sou brasileiro e construí uma história muito bonita no Villarreal. Hoje, posso voltar ao meu país para concretizar um sonho. Nem no melhor deles poderia imaginar que isso pudesse acontecer. O Villarreal é um clube que prioriza as categorias de base, assim como a Pelé Academia. Então, é um casamento perfeito. É o princípio de um projeto que vai dar certo”, disse Marcos Senna.

Representantes da diretoria do Villarreal, como Fernando Roig (CEO) e Juan Antón (diretor comercial) participaram do evento. Do futebol brasileiro, estiveram Branco (coordenador de seleções de base da CBF) e Durcesio Mello (presidente do Botafogo).

Resende

A ação, afinal, foi um complemento do acordo do Villarreal com o Resende, equipe que disputa a segunda divisão do Campeonato Carioca e possui selo da Pelé Academia. O clube carioca possuía uma parceria semelhante com o Lyon, time francês que pertence ao empresário John Textor.

