Flamengo vence Bahia e se garante na semifinal da Copa do Brasil

O Flamengo está em mais uma semifinal de Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (12/9), no Maracanã com 65.662 torcedores, pela volta pelas quartas de final, venceu o Bahia por 1 a 0, gol de Arrascaeta. O Rubro-Negro também venceu em Salvador (1 a 0). Com isso avança de fase. O resultado foi justo, pois o time carioca apresentou bom futebol, dominou o jogo e criou mais chance do que o time rival. E Rogério Ceni segue com a sua sina. Afinal, como técnico, o comandante – agora no Bahia – enfrentou o Flamengo 14 vezes. Perdeu todas.

Com isso, o Flamengo enfrentará o Corinthians nas semifinais (o Timão eliminou o Juventude). Além disso, o Rubro-Negro/time baiano abocanha mais R$ 9,45 milhões. Assim, o Rubro-Negro, que entrou a partir da terceira fase e chega na sua quarta semifinal de Copa do Brasil seguida, soma R$ 19,635 milhões em premiação na competição. Mas o eliminado Bahia, que jogou a competição desde a primeira fase, sai da competição com premiação de R$ 13,44 milhões.

Muito estudo no 1º tempo

O que se viu na primeira etapa foi um jogo de toque de bola muito qualificado das esquipes. Porém, com poucas chances reais de gol. O Bahia, superior nos primeiros dez minutos, quase marcou quando Everton Ribeiro voltou para buscar o jogo (como fez várias vezes) e lançou Everaldo no meio da zaga. O atacante chutou rasteiro. Contudo, a bola passou raspando a trave esquerda de Matheus Cunha.

Já o Flamengo usou pouco Luiz Araújo pela esquerda, preferindo fazer as jogadas pela direita, com Gerson e o lateral Wesley o apoiando. Gerson, inclusive, deu um chute que o goleiro Marcos Felipe mandou a escanteio. Mas as melhores chance foram criadas depois dos 35 minutos. Primeiramente, um chuveirinho que Bruno Henrique, na pequena área, não conseguiu completar para o gol e a defesa baiana rechaçou. Depois um cruzamento de Arrascaeta que Marcos Felipe se antecipou e cortou.

Arrascaeta marca

Com a vantagem do empate, jogando em casa num Maracanã lotado e metade do tempo a menos no duelo, o Flamengo mandou em campo. Quase marcou aos dois minutos com Luiz Araújo. Pouco depois, Marcos Felipe salvou um chute de Bruno Henrique. Mas, aos oito fez o gol. Leo Ortiz tentou um passe que foi bloqueado e depois ganhou uma dividida que gerou passe excelente para Bruno Henrique. Este avançou pela esquerda, entrou na área e rolou para Arrascaeta mandar para a rede.

FLAMENGO 1X0 BAHIA

Quartas de final da Copa do Brasil – jogo de volta

Data 12/9/2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 65.662

Público pagante: 60.839

Renda: R$ 5.713.895,00

FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Varela, 32’/2ºT); Léo Ortiz, Evertton Araújo (Pulgar, 43’/2ºT), Gerson e Arrascaeta (Gabigol, 26’/2ºT); Luiz Araújo(Allan, 43’/2ºT) e Bruno Henrique (Matheus Gonçalves, 43’/2ºT). Técnico: Tite

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba (Iago, 39’/2ºT); Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (De Pena, 25’/2ºT) e Cauly (Ademir, 13’/2ºT); Thaciano (Rafael Ratão, 25’/2ºT)e Everaldo (Lucho Rodrígez, 13’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.

Gol: Arrascaeta, 8’/2ºT (1-0)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Cartões amarelos: Bruno Henrique (FLA); Gabriel Xavier (BAH)

Cartões vermelhos: –

