Atlético segura o São Paulo e está na semifinal da Copa do Brasil

O Atlético segurou o São Paulo, na Arena MRV, e está na semifinal da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, Galo e Tricolor empataram sem gols, pelo jogo de volta das quartas de final da competição. Por vencer a partida de ida, poderia empatar com qualquer placar. A equipe mineira foi bem defensiva, enquanto os paulistas tiveram mais posse de bola, porém sem eficiência nas finalizações e amargam o resultado.

Com o resultado, o Atlético agora vai pegar o Vasco na próxima fase da competição. As datas e horários ainda serão definidos. Agora, os times voltam campo no domingo, às 18h30, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo enfrenta o Bahia, na Fonte Nova, enquanto o Tricolor segue em Minas e encara o Cruzeiro, no Mineirão.

Equlíbrio

Atlético e São Paulo fizeram um duelo de equilíbrio no primeiro tempo. O Galo dominou os primeiros momentos da partida, mas sem efetividade. A equipe mineira teve pelo menos uma chance clara para marcar. Gustavo Scarpa e Paulinho assustaram Rafael antes, mas o atacante quase abriu o placar nos acréscimos. Hulk deixou o camisa 10 na cara de Rafael, mas o goleiro fez grande defesa. O Tricolor, por sua vez, demorou para incomodar Everson. Os paulistas buscaram contra-ataques, mas com muita dificuldade para balançar as redes.

Solidez x Baixa criação

Na volta para a etapa final, o São Paulo mudou a tática em campo. O Tricolor saiu mais para o ataque desde os minutos iniciais, porém ainda teve dificuldades de infiltrações na área. O Atlético, por sua vez, seguiu bem na questão defensiva e também conseguiu assustar com Hulk duas vezes. Na primeira, o goleiro Rafael defendeu quase em cima da linha e, posteriormente, ele chutou rente à trave. Próximo dos 30, Zubeldía mexeu no São Paulo e já surtiu efeito. Erick recebeu de Michel Araújo e finalizou com perigo. Logo depois, Luciano ficou cara a cara com Everson, mas o goleiro fez ótima defesa. Por fim, produziu ataques, entretanto, na base da vontade do que organização.

ATLÉTICO 0x0 SÃO PAULO (Agregado: 1×0)

Quartas de final da Copa do Brasil – Jogo de volta

Data-Hora: 12/9/2024, às 21h45 (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Everson; Saravia, Battaglia e Alonso; Arana (Rubens, 39’/2°T), Otávio (Bruno Fuchs, 6’/1°T), Franco, Bernard (Igor Gomes, 20’/2°T) e Scarpa (Palacios, 39’/2°T); Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha (Igor Vinícius, 41’/2°T), Arboleda, Sabino e Wellington (Michel Araújo, 28’/2°T); Luiz Gustavo, Liziero (Rodrigo Nestor, 41’/2°T), Wellington Rato (Erick, 28’/2°T) e Luciano (André Silva, 41’/2°T); Lucas Moura e Calleri. Técnico: Luís Zubeldía.

Gols: –

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartão amarelo: Junior Alonso, Saravia, Rubens (CAM), Luiz Gustavo, Wellington Rato, Luciano, Rafinha, Alan Franco (SAO)

Cartão vermelho: –

