Rafinha lamenta eliminação do São Paulo: ‘Bobeira em casa’

A eliminação do São Paulo da Copa do Brasil nesta quinta-feira, após o empate sem gols com o Atlético, não abalou Rafinha. O lateral direito valorizou o nível competitivo de sua equipe contra o Galo, mas ressaltou que a queda no torneio aconteceu por um vacilo no jogo de ida, no Morumbis.

“Jogo difícil, dois jogos iguais, bem disputados. Saímos da competição com um gol no último minuto em casa. Temos que nos concentrar no Brasileiro em casa, Libertadores. Parabéns para a equipe, se entregou. Foi uma boa bobeira em casa, mas faz parte”, disse o jogador.

Atual campeão da Copa do Brasil, o São Paulo deu adeus ao sonho do bicampeonato. Agora, foca na Libertadores, principal objetivo na temporada, e no Campeonato Brasileiro, competição na qual briga pelas primeiras colocações.

O Tricolor volta a entrar em campo já no próximo domingo, contra o Cruzeiro, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.