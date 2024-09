Sem poder atuar na Libertadores, Fuentes surge como opção para Marcelo no Brasileirão

Um dos últimos reforços da janela de transferência que ainda não estreou, Gabriel Fuentes surge como uma opção importante no Fluminense. Afinal, o colombiano não poderá atuar na Libertadores diante do Atlético-MG, visto que já defendeu as cores do Junior Barranquilla (COL).

Assim, só poderá estrear no Campeonato Brasileiro e pode ser uma boa opção para fazer Marcelo descansar ou não atuar os 90 minutos. Antes de sua chegada, o Tricolor sofria com o lado esquerdo, pois Diogo Barbosa passou por uma cirurgia no joelho direito, enquanto o camisa 12 tem sofrido com problemas físicos.

O técnico Mano Menezes colocou em campo o jovem Esquerdinha, que não teve boas atuações pela Libertadores e sentiu o momento. Por outro lado, quem fez bons jogos pelo setor foi Guga, que atuou no lado oposto e iniciou a jogada do gol de Keno diante do São Paulo.

Agora, Gabriel Fuentes é um jogador da posição e poderá fazer sua estreia com a camisa tricolor. Ele passa a ser uma alternativa constante para Marcelo, visto que o Fluminense tem ainda duas competições simultâneas na temporada. Além de tentar se distanciar da zona de rebaixamento, busca o bi da Libertadores, em um tiro, agora curto.

O jogador de 27 anos assinou contrato com o clube carioca até agosto de 2028. O Fluminense fechou acordo após propor US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 6,6 milhões, na atual conversão) por 60% dos direitos econômicos do lateral-esquerdo.

