Cienciano muda postura e Cueva fica perto de estreia oficial

Nos últimos dois meses, a situação do meio-campista Christian Cueva passou por uma série de mudanças. Principalmente, em razão da denúncia de seguidas agressões por parte da ex-companheira do jogador, Pamela López.

Desse modo, o Cienciano chegou a anunciar o fim da relação entre as partes. Na época, a alegação foi de que a entidade “não tolerava condutas contrárias” ao combate a violência. Em especial, a violência de gênero.

Contudo, o Cienciano voltou atrás e decidiu reintegrar Cueva ao elenco profissional. Os argumentos se pautaram na apresentação de denúncia após o acordo entre as partes ser firmado e o desejo de colaborar com o que foi chamado de “transformação interior” do atleta de 32 anos de idade.

Assim, o meio-campista de passagens por São Paulo e Santos participou de amistoso recente do Cienciano, contra o Aji de Calca, para ganhar condicionamento físico. No duelo em questão, ele marcou dois tentos no acachapante placar de 12 a 0.

A expectativa é de que o primeiro jogo oficial de Christian Cueva aconteça nesta sexta-feira (13). Na volta do Campeonato Peruano após a Data Fifa de setembro, a representação de Cusco visita a UTC Cajamarca. A partida, válida pela 10ª rodada do Clausura, ocorre às 15h (de Brasília), no Estádio Germán Contreras Jara.



Caso ele receba a oportunidade, será o fim de uma longa ausência dos gramados em confrontos de competição. Isso porque a última partida oficial de Cueva foi em outubro do ano passado. Na época, aliás, ele ainda defendia o Alianza Lima, por empréstimo do Al Fateh (Arábia Saudita).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.