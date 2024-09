Pedro, do Flamengo, é operado no Rio de Janeiro

Pedro, atacante do Flamengo, passou pela cirurgia no joelho nesta sexta-feira (13/9), em um hospital do Rio de Janeiro. Ele rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo durante treinamento da Seleção Brasileira, na semana passada. O maior artilheiro do Brasil em 2024 está fora do restante da temporada e deve voltar apenas em meados de 2025.

O clube carioca informou por meio de uma nota oficial que o procedimento foi bem-sucedido e que a expectativa é que o jogador receba alta do hospital neste sábado.

Pedro sofreu uma lesão parecida em 2018 quando atuava pelo Fluminense, que também precisou de um procedimento cirúrgico. Assim, o jogador escolheu ser operado por Luiz Antônio Vieira Martins, o mesmo médico que realizou o procedimento na época. Aliás, dessa vez a lesão do jogador não se estendeu ao menisco, como há seis anos atrás, o que levou uma intervenção para correção naquela região.

O atacante estava próximo de conseguir quebrar recordes pessoais e fazer a melhor temporada da sua carreira em números. Este ano, Pedro marcou 32 gols em 45 partidas. Assim, estava há três gols de igualar o ano mais artilheiro, que aconteceu na última temporada em 61 partidas. No entanto, ele provavelmente atingiria esse número em menos jogos. Além disso, o jogador brigava pela artilharia no Campeonato Brasileiro.

