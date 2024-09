Depay passa por “corredor polonês” em primeiro treino pelo Timão

Holandês, o atacante Memphis Depay foi recebido com um ‘corredor polonês’ nesta sexta-feira (13), dia que marca o seu primeiro treino com os companheiros de Corinthians. A atividade foi realizada no CT Joaquim Grava. O camisa 94, vale lembrar, já tinha ido ao local, na última quinta-feira (12), mas fez apenas uma atividade na academia.

O “corredor polonês” é uma atividade comum em ambientes esportivos, onde o novato encara um corredor formado pelos companheiros, como uma forma de boas-vindas. Algumas imagens da “recepção” a Depay foram divulgadas pelo próprio Corinthians. Memphis está no Brasil desde a última quarta-feira (11), quando chegou da Europa pela manhã e foi recepcionado pela torcida na Arena, antes da classificação sobre o Juventude.

Memphis Depay está com 30 anos e é cotado como uma das maiores contratações da história do Corinthians. Afinal, ele é o segundo maior artilheiro da seleção holandesa e teve passagens ainda por PSV, Lyon, Manchester United, Barcelona e Atlético de Madrid. O contrato do holandês é válido até julho de 2026, e ele receberá cerca de R$ 70 milhões entre luvas, bonificações e salários. A maior parte desta quantia virá dos cofres da patrocinadora master do clube.

Depay, aliás, está regularizado e já pode estrear pelo Corinthians. No entanto, ele ainda precisa ser aprovado nos testes físicos para ter condições de jogo. Ainda não há uma data estimada para a estreia do reforço corintiano. Aliás, a última partida de Memphis foi no dia 10 de julho. Portanto, há pouco mais de dois meses. Na ocasião, ele defendeu a Holanda na semifinal da Eurocopa (derrota de 2 a 1 para a Inglaterra).

