Plata e Alcaraz se impressionam com a torcida do Flamengo no Maracanã

A vitória do Flamengo diante do Bahia na quinta-feira (12) foi especial para Gonzalo Plata e Charly Alcaraz. Afinal, foi a primeira vez que os jogadores foram ao estádio carioca como jogadores do Rubro-Negro. Em vídeo nas redes sociais do clube, a dupla falou sobre a festa da torcida.

“Sempre apoia (torcida). Isso é muito bonito e um plus para mim também”, iniciou Alcaraz.

“É a primeira vez que estou aqui. A verdade é que a recepção foi muito boa. Vim aqui, ganhamos. A torcida empurra muito. Já percebi e isso é o que nós (jogadores) gostamos”, complementou Plata.

Gonzalo Plata sentiu medo?

Ainda no vídeo da FlaTV, Alcaraz brincou com o companheiro, perguntando se o mesmo sentiu medo da torcida do Flamengo. Em tom descontraído, o equatoriano falou sobre a força dos rubro-negros na arquibancada.

“Bastante, irmão. Mas é bom um jogador com medo, nervoso. É bom ter essa Nação sempre nos empurrando e nos dando forças”, explicou.

Plata, aliás, pode fazer a sua estreia no estádio no domingo, no clássico com o Vasco. Já Alcaraz, que já jogou no Maracanã, mas pelo Racing, cumpre suspensão por expulsão.

