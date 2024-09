Dortmund vence Heidenheim e dorme na liderança do Alemão

Em uma partida de seis gols, o Borussia Dortmund venceu o Heidenheim, que faz um início de temporada surpreendente, por 4 a 2, em grande jogo no Signal Iduna Park, nesta sexta-feira (13), na abertura da 3ª rodada do Campeonato Alemão 2024/25. Adeyemi foi o grande destaque do jogo, com dois gols marcados e uma assistência para Malen. Além disso, o capitão Emre Can completou a vitória em cobrança de pênalti já nos acréscimos. Por outro lado, Pieringer e Breunig anotaram os gols da equipe visitante.

Dessa maneira, o Dortmund chegou aos sete pontos e assumiu a liderança provisória da Bundesliga. Ao mesmo tempo, a equipe encerrou a invencibilidade do então líder Heidenheim, que estava com 100% de aproveitamento da competição. Assim, o Heidenheim caiu para a segunda posição, com os mesmos seis pontos de Bayern e RB Leipzig, terceiro e quarto colocados, respectivamente.

O jogo

Em um grande primeiro tempo, o Dortmund começou com tudo e abriu o placar logo aos 10 minutos. Malen balançou a rede após boa jogada de Adeyemi. Seis minutos depois, foi a vez de Adeyemi marcar, em finalização na saída do goleiro. No entanto, Heidenheim reagiu e diminuiu com Pieringer aos 38 minutos. Mas, logo em seguida, aos 40, Adeyemi marcou de novo, após uma boa jogada de Ryerson pela direita. Assim, as equipes foram para o vestiário com o placar de 3 a 1.

A segunda etapa seguiu intensa no Signal Iduna Park, mas o ritmo diminuiu após algumas alterações nas equipes. Até que o Heidenheim colocou fogo no jogo ao diminuir o placar, de pênalti, em cobrança do atacante Breunig, aos 28 minutos. O gol animou os visitantes, que pressionaram em busca do empate. Mas, o Dortmund levou perigo em contra-ataques e confirmou a vitória com pênalti convertido por Emre Can, já nos acréscimos da partida.

Borussia Dortmund 4×2 Heidenheim

3ª rodada do Campeonato Alemão 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 13/09/2024, às 15h30 (de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

Borussia Dortmund: Kobel; Süle, Bensebaini e Anton; Ryerson, Gross, Emre Can e Gittens; Brandt, Malen (Sabitzer, aos 14′ do 2t) e Guirassy (Beier, aos 26′ do 2t). Técnico: Nuri Sahin.

Heidenheim: Müller; Traoré, Gimber, Mainka e Föhrenbach; Schöppner e Maloney; Wanner (Breunig, aos 22′ do 2t), Beck (Conteh, no intervalo) e Léo Scienza (Dorsch, aos 22′ do 2t); Pieringer (Kaufmann, aos 22′ do 2t). Técnico: Frank Schmidt.

Gols: Malen, aos 10′ do 1t (1-0); Adeyemi, aos 16′ do 1t (2-0); Pieringer, aos 38′ do 1t (2-1); Adeyemi, aos 40′ do 1t (3-1); Breunig, aos 28′ do 2t (3-2); Emre Can, aos 47′ do 2t (4-2)

Árbitro: Schroder R. (ALE)

Cartões amarelos: Gittens, Yan Couto (BRD); Wanner, Kaufmann (HEI)

