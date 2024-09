Athletico-PR x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Após entrarem em campo no meio de semana, Athletico-PR e Fortaleza duelam, neste sábado (14/9), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão vem de uma eliminação na Copa do Brasil. Já o Leão do Pici foi até Porto Alegre e tinha a chance de ser líder, mas perdeu para o Internacional.

Na 12ª colocação, o Furacão tem 29 pontos, somente quatro acima do Corinthians, o primeiro time na zona do rebaixamento. Mas a equipe tem dois jogos a menos do que a maioria dos rivais. O Fortaleza, por sua vez, soma 48 pontos, na segunda posição, e tem nova chance de ultrapassar o líder Botafogo.

Onde assistir

O jogo entre Athletico-PR e Fortaleza, aliás, terá a transmissão da Cazé TV e Rede Furacão.

Como chega o Athletico

O técnico Martín Varini tem reforços e desfalques para o duelo. O recém-contratado zagueiro Marcos Victor pode ser relacionado pela primeira vez. Isto porque o experiente Thiago Heleno sente dores musculares, assim como o volante Fernandinho. Por outro lado, Gamarra volta após servir a seleção paraguaia na Data Fifa e o atacante Lucas Di Yorio estará à disposição após cumprir suspensão.

Como chega o Fortaleza

Do outro lado, o Fortaleza de Vojvoda, aliás, tem seis baixas confirmadas. Bruno Pacheco (tendinite no joelho direito), Santos (edema muscular na região posterior da coxa direita) e Rossetto (transição física após edema muscular na panturrilha direita), que estão no departamento médico. Além deles, Brítez, Martínez e Yago Pikachu estão suspensos.

ATHLETICO x FORTALEZA

Campeonato Brasileiro – 26 ª rodada

Data-Hora: 14/9/24, às 18h30 (de Brasília)

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

ATHLETICO: Mycael; Erick; Kaique Rocha, Gamarra (Thiago Heleno), Esquivel; Gabriel, Christian (João Cruz), Zapelli; Cuello, Canobbio, Mastriani. Técnico: Martín Varini.

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga, Brítez, Kuscevic, Felipe Jonatan; Hércules, Pochettino, Kervin Andrade, Breno Lopes, Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa De Oliveira (MG)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

