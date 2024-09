Arena do Grêmio receberá o dobro de público contra Flamengo e Criciúma

Os torcedores do Grêmio têm motivos para comemorar. Afinal, a administração da Arena informou que os dois próximos jogos da equipe em casa terão o dobro de público em relação ao duelo com o Atlético-MG, que marcou a reabertura do estádio após as enchentes que assolaram Porto Alegre há alguns meses.

Ainda haverá restrições na operação da Arena. Contudo, o estádio passará a receber 24 mil pessoas, todas elas no anel inferior. Já os visitantes ficarão no anel superior.

Assim, haverá mais torcedores empurrando o Grêmio nas partidas contra o Flamengo, no dia 22 de setembro, pela 27ª rodada, e Criciúma, em jogo atrasado da quinta rodada, no dia 25.

Segundo a Arena, foram instalados 252 novos refletores de LED durante a semana. Dessa forma, o objetivo é evitar a utilização de geradores nas operações. Até a última quarta-feira, o estádio ainda não tinha reestabelecido o fornecimento de energia elétrica.

Bares da Arena do Grêmio serão reabertos

Por conta da ampliação do público, os bares do nível 1 serão reabertos com bebidas e alimentos. Assim, os torcedores poderão pagar por meio de pix, cartões e dinheiro. A Arena informou ainda que não será aceito o acesso de alimentos e bebidas no estádio. Além disso, ampliou a rede de internet, o que era um ponto preocupante.

Os elevadores voltarão a funcionar. Logo, os profissionais de imprensa poderão usar a área de cabines, que não estavão abertas na reabertura da Arena contra o Atlético-MG. Eles poderão acessar o estacionamento E1, que também receberá a torcida.

A venda de ingressos é exclusivamente online, tanto para os torcedores do Grêmio quanto para os visitantes. Um ponto importante a se destacar é que o acesso ao estádio será por catracas, sem a necessidade de impressão de voucher. Assim, o serviço de biometria não funcionará.

