Atlético ganha quantia milionária com classificação na Copa do Brasil

Quando o árbitro Ramon Abatti Abel apitou o fim do jogo contra o São Paulo, que confirmou a classificação do Atlético para as semifinais da Copa do Brasil, o clube mineiro fez uma postagem bem-humorada: “Faz o Pix”. A mensagem é uma forma de cobrança para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), informando que o time avançou e, portanto, tem direito a uma premiação significativa.

Ao avançar para as semifinais, o Atlético garantiu uma premiação de R$ 9,45 milhões. Com isso, o total acumulado pela equipe mineira no torneio já ultrapassa R$ 19 milhões. É importante destacar que os valores da competição podem superar R$ 90 milhões ao final. O clube alvinegro, que inicialmente tinha a meta de chegar pelo menos às oitavas de final, já superou essa expectativa.

O Atlético, afinal, iniciou sua jornada na Copa do Brasil na terceira fase. Primeiramente, o time enfrentou o Sport e avançou. Em seguida, passou pelo CRB e, mais recentemente, superou o São Paulo. Agora, o time dirigido por Gabriel Milito enfrentará o Vasco, que eliminou o Athletico-PR.

Confira os valores das premiações por fase:

Terceira fase: R$ 2,205 milhões (garantido)

Oitavas de final: R$ 3,465 milhões (garantido)

Quartas de final: R$ 4,515 milhões (garantido)

Semifinais: R$ 9,45 milhões (garantido)

Vice-campeão: R$ 31,5 milhões

Campeão: R$ 73,5 milhões

