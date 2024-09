Real Sociedad x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol 2024/25. Neste sábado (14), o Real Madrid visita o Real Sociedad às 16h (de Brasília), no Estádio Anoeta, em San Sebastián, no País Basco. A bola rola em partida válida pela 5ª rodada da La Liga.

Como chega o Real Sociedad

O time não faz um grande início de temporada e conquistou apenas uma vitória nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Espanhol. Assim, a equipe aparece na 13ª posição, com quatro pontos.

O clube do País Basco tem problemas no elenco para o jogo deste sábado. Braís Méndez, Hamari Traoré e Zakharyan, lesionados, estão fora. Mas, Odriozola e Muñoz aparecem como dúvida e podem aumentar a lista de desfalques do Real Sociedad.

Além disso, Oyarzabal, craque do time, machucou o tornozelo esquerdo durante a Data Fifa e virou preocupação no clube. No entanto, ele participou das últimas atividades e pode ter sido apenas um susto.

LEIA MAIS: Raphinha é eleito melhor jogador de agosto no Espanhol

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, os atuais campeões chegam para a partida invictos após quatro rodadas, mas sem grandes inspirações. Isto porque o clube merengue empatou com Mallorca e Las Palmas, ambas por 1 a 1. Além disso, o Real Madrid busca sua primeira vitória como visitante nesta edição da La Liga.

No momento, os merengues aparecem na vice-liderança da competição, com os mesmos oito pontos de Atlético de Madrid e Villarreal, terceiro e quarto colocados respectivamente. O Barcelona é o líder isolado com 12.

Ao mesmo tempo, o técnico Carlo Ancelotti segue com alguns desfalques na equipe. Assim, Camavinga, Alaba, Dani Ceballos, Tchouaméni e Jude Bellingham, lesionados, não foram relacionados para o jogo.

Contudo, o poderoso trio de ataque formado por Vini Jr, Mbappé e Rodrygo está à disposição do Real Madrid neste sábado.

Real Sociedad x Real Madrid

5ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: sábado, 14/09/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Anoeta, em San Sebastián (ESP)

Real Sociedad: Aramburu, Aguerd, Zubeldía e López; Zubimendi, Turrientes e Sucic; Becker, Kubo e Sadiq. Técnico: Imanol Barrenetxea.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger e Mendy; Valverde, Arda Güler (Brahim) e Modric; Rodrygo, Vini Jr e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (ESP)

VAR: Alejandro José Hernández Hernández (ESP)

Onde assistir: ESPN e Disney+

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.