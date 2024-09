Manchester United se recupera no Campeonato Inglês

Apesar de levar pressão no início do jogo, o Manchester United venceu o Southampton, fora, por 3 a 0, neste sábado (14/9). O duelo pela quarta rodada da Premier League foi no St Mary’s Stadium. O time da casa desperdiççou pênalti no primeiro tempo, com Archer. Assim, perdeun o foco e viu os Red Devils marcarem com De Ligt e Rashford ainda na primeira etapa. Nos acréscimos da etapa final, Garnacho ampliou. Dessa forma, o United se recupera das duas derrotas seguidas na competição. Com isso, vai aos seis pontos e segue no meio da tabela. Mas o Southampton vai mal. Afinal, soma quatro derrotas em quatro jogos. Zerado na pontuação, está na zona de rebaixamento.

O Manchester United promoveu a estreia do apoiador uruguaio Ugarte, que entrou no segundo tempo. Casemiro, que foi mal na derrota para Liverpool na rodada passada (3 a 0), acabou barrado para a entrada de Mainoo. O brasileiro entrou apenas nos minutos finais, improvisado como zagueiro, substituindo De Ligt. Mas participou bem do terceiro gol.

Southampton perde pênalti

Com o apoio de quase 30 mil no St Marys’s, o Southampton fez um bom início de jogo. Digne fazia boas jogadas pela direita e levou Onana a pelo menos duas boas defesas. Além disso, teve a chance de abrir o placar aos 26, quando Digne foi derrubado por Dalot. Archer cobrou mal e Onana defendeu parcialmente. A bola voltou para Archer que tentou de cabeça. Mas apenas atrasou para o goleiro do United.

Manchester United abre frente

Perder a penalidade descontrolou o time da casa. Dessa forma, o United aproveitou. Aos 34, o português Bruno Fernandes cruzou da esquerda e o zagueiro De Ligt testou para fazer 1 a 0. Depois de quase ampliar aos 36, o Manchester United ampliou aos 40 num belo tiro de fora da área de Rashford, pela esquerda. E o goleador do Southampton ainda fez duas ótimas defesas, evitando que o time da casa saísse para o intervalo levando goleada.

No segundo tenpo. o United administrou bem a vantagem. Mas, apesar de criar boas oportunidades, só ampliou o placar nos acréscimos, quando Casemiro viu a entrada de Dalot pela frente e este cruzou para Garnacho concluir e fechar o jogo em 3 a 0.

Jogos da 4ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (14/9)

Southampton 0x3 Manchester United

10h50 – Brighton x Ipswich

10h55 – Crystal Palace x Leicester

10h55 – Fulham x West Ham

11h – Liverpool x Nottingham Forest

11h – Manchester City x Brentford

13h30 – Aston Villa x Everton

16h Bournemouth x Chelsea

Domingo (15/9)

10h – Tottenham Arsenal

12h30 – Wolverhampton x Newcastle

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.