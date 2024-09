Athletico x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Athletico-PR e Fortaleza duelam, neste sábado (14/9), pela 26ª rodada do Brasileirão. O Furacão vem de uma eliminação na Copa do Brasil. Já o Leão do Pici foi até Porto Alegre e tinha a chance de ser líder, mas perdeu para o Internacional. Na 12ª colocação, o Furacão tem 29 pontos. Mas a equipe tem dois jogos a menos do que a maioria dos rivais. O Fortaleza soma 48 pontos, na segunda posição, e tem nova chance de ultrapassar o líder Botafogo (50 pontos). A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida. A Jornada Esportiva começa às 17h30 (de Brasília), com o tradicional pré-jogo da melhor mídia digital esportiva de 2023 (prêmio Aceesp)

