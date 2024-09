Londrina empata com Ypiranga e se complica na Série C do Brasileiro

Londrina e Ypiranga ficaram no 2 a 2 neste sábado (14/9) pela terceira rodada do Grupo B da fase final da Série C do Brasileiro. O jogo no Estádio do Café, casa londrinense, foi quentíssimo no primeiro tempo, quando o time gaúcho ficou duas vezes na frente – gols de Zé Vitor e Alisson Taddei – e o time da casa buscou 0 empate (gols de Daniel Amorim e Calysson). Além disso, cada um teve um expulso. Mas a etapa final foi bem mais truncada, com raras chances e sem gol. O público foi de 4.319 para uma renda de R$ 51.115,00. As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, mas desta vez em Erechim.

O resultado foi péssimo para o Londrina. Afinal, tem apenas um ponto, na lanterna. O Ypiranga tem três pontos (três empates). Os líderes são Ferroviária e Athletic-MG, que têm quatro pontos e jogam neste domingo em Araraquara.

Esta fase da Terceirona conta com dois grupos de quatro. Os times jogam em seus grupos, em turno e returno. Os dois primeiros de cada sobem para Série B-2025. Os líderes de cada grupo decidirão o título.

Ypiranga marca e Londrina busca o empate

O primeiro tempo foi tenso e elétrico, com quatro gols e duas expulsões. O Londrina teve sempre a iniciativa, mas o Ypiranga foi muito eficiente nos poucos ataques que teve. Depois de quase levar um gol aos cinco minutos em chute de Calysson, o time gaúcho foi ao ataque a saiu na frente, num chute de Zé Vitor de fora da área. Atrás do placar e precisando desesperadamente da vitória, o Londrina foi em busca do empate e conseguiu aos 16 minutos, numa cobrança de pênalti de Daniel Amorim.

Os donos da casa estavam em cima. Aos 25, somavam cinco boas finalizações, contra apenas uma do Ypiranga. E a segunda finalização dos gaúchos, assim como a primeira, terminou em gol. Allisson Taddei concluiu para a rede um cruzamento da esquerda. O Londrina voltou a buscar o empate: Calysson recebeu de Daniel Amorim e fez 2 a 2. Nos acréscimos, Uchoa (Ypiranga) e Iago (Londrina) trocaram, empurrões. Dessa forma, foram expulsos pelo árbitro Marcelo Lima Henerique.

O segundo tempo foi bem menos intenso. O Ypiranga gastando o tempo e o Londrina, mesmo com substituições que aumentaram o número de atacantes em campo, não conseguindo chegar ao gol da virada.

