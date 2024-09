São Paulo viaja com novidades para encarar o Cruzeiro

O São Paulo encerrou neste sábado (14), a sua preparação para encarar o Cruzeiro,, no domingo (15), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo com o time mineiro acontece no Mineirão, em Belo Horizonte.

Eliminado da Copa do Brasil, o Tricolor pensa no compromisso deste fim de semana como uma ótima oportunidade de recuperar a sua confiança. Além da queda no torneio nacional, o Tricolor soma uma sequência de três rodadas sem marcar na temporada.

Por conta disso, o técnico Luis Zubeldía não vai medir esforços para recuperar o astral do elenco e vai com força máxima para encarar o Cruzeiro. Vale citar, que no meio da semana, o São Paulo vai iniciar a série de quartas de final da Libertadores contra o Botafogo.

Em sua última atividade no CCT da Barra Funda, o técnico Zubeldía deu espaço para Lewis Jamal. O lateral-esquerdo foi a principal novidade do time na janela de transferências e está relacionado. O volante Santiago Longo, outro reforço no meio do ano, trabalhou com o elenco e viaja com os companheiros.

Além da dupla citada acima, o zagueiro Sabino também participou da atividade. O jogador acabou suspenso pelo STJD devido a confusão no clássico contra o Palmeiras. Porém, o Tricolor entrou com efeito suspensivo e o atleta foi relacionado.

Logo depois de 25 jogos disputados, o São Paulo está na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 41pontos. O Cruzeiro, rival deste fim de semana, está uma posição a frente e com a mesma quantidade de pontos. O time mineiro ganha no saldo de gols.

