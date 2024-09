Brasil x Coreia do Norte (Mundial sub-20 feminino): onde assistir, escalações

Neste domingo (15/9), às 16h30 (de Brasília), Brasil e Coreia do Norte se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo Sub-20 feminina. E a disputa tem jeitão de final antecipada. Afinal, as seleções são as mais regulares da competição que se realiza na Colômbia. Assim, quando o assunto é futebol de base feminino, as norte-coreanas são cascudas: a seleção já ganhou duas Copas (2009 e 2016). Além disso, nesta edição do Mundial, venceu seus quatro jogos . Já o Brasil vem de três vitórias e um triunfo na prorrogação. Desse modo, a seleção busca o primeiro caneco. Este duelo será no Atanásio Girardot.

As campanhas das seleções são arrasadoras. Afinal, as norte-coreanas fizeram 6 a 2 na Argentina, 9 a 0 na Costa Rica, 2 a 0 na Holanda e 5 a 2 na Austria. As brasileiras bateram Fiji por 9 a 0 na estreia. Depois, 3 a 0 na França, 2 a 0 no Canadá e , nas quartas, 3 a 1 em Camarões (este na prorrogação, após 1 a 1 no tempo regulamentar).

Onde assistir

Os canais SporTV e Cazé TV transmitem a partir das 16h30 (de Brasília).

Como está o Brasil

A técnica Rosana Augusto não deve fazer grandes modificações na base. Dessa maneira, Marzia é sempre a sua opção na criação para o segundo tempo e deve seguir no banco. Com isso, a única dúvida é no comando do ataque. Então, Priscila, que fez parte da seleção principal que conquistou medalha de prata em Paris, e Milena disputam a vaga.

Rillary. goleira titular que é um dos destaques da seleção, disse que é preciso ter cuidado diante das norte-coreanas.

“Será preciso jogar com inteligência, e sempre com a bola nos pés”, disse ao site oficial da CBF.

Como está a Coreia do Norte

Como a base titular vem se saindo muito bem, o treinador Ri Song-Ho vai manter todas as titulares que venceram com autoridade a Holanda e a Áustria. Dessa forma, os destaques são Hyang e Choe, que dão bom volume ao ataque.

BRASIL X COREIA DO NORTE

Quartas de final do Mundial Sub-20 feminino

Data e horário: 14/9q2024, 16h30 (de Brasília)

Local: Atanásio Girardot, Medelín (COL)

BRASIL: Rillary; Guta, Carla e Rebecca; Gi Fernandes, Maiara, Vitoria Amaral e Ana Guimarães; Vendito, Priscila (Milena) e Dudinha. Técnica: Rosana Augusto.

COREIA DO NORTE: Hyon So; Kim Kang, Oh Sol, Han Hong e Hwang Yu Hong; Chae Un, Kim Song Ok, Kim Song Gyong e Jon Ryon; Yang Sin e Choe Il Son. Técnico: Song-Ho Ri

ÁRBITRO: não divulgado

