Com novidades! Flamengo encerra preparação e define escalação para clássico

O Flamengo concluiu a preparação para o clássico dos milhões deste domingo (1), no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão. Durante o treino realizado neste sábado (14) no Ninho do Urubu, Tite esboçou um time com novidades em relação à escalação contra o Bahia, principalmente nas laterais, mas manteve a estrutura das últimas partidas à frente da equipe.

Jogadores do Flamengo se apresentaram no Ninho do Urubu na manhã deste sábado (14), às 09h, para concluir a preparação para o clássico. A atividades começaram por volta das 10h, e Tite esboçou a equipe titular com Alex Sandro e Guillermo Varela nas laterais. Além das mudanças, o técnico também pôde contar com Gonzalo Plata como uma das opções para o banco de reservas.

Sendo assim, o Flamengo deve ir a campo com: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Léo Ortiz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Luiz Araújo.

Estreia confirmada

Sabia-se, antes mesmo do fim da preparação, que Alex Sandro seria utilizado no lugar de Ayrton Lucas neste domingo (15). Isso porque o lateral-esquerdo recebeu o terceiro amarelo na última rodada e cumpre suspensão automática no clássico. Matías Viña, substituto imediato, se lesionou e não atua mais pelo clube nesta temporada.

Alex Sandro assinou com o Flamengo no dia 26 de agosto, com vigência até dezembro de 2026, e se apresentou no Ninho do Urubu cinco dias depois (31). O lateral voltará a atuar pelo futebol brasileiro depois de mais de 13 anos de Europa, com passagens entre Porto e Juventus.

Novidades e desfalques do Flamengo

O fim da preparação não trouxe só boas notícias para o torcedor. Isso porque Nicolás De La Cruz não avançou no tratamento da lesão na coxa, trabalhou separadamente com a fisioterapia e se confirmou – novamente – como baixa para Tite. Além do uruguaio, o técnico também não poderá contar com: Ayrton Lucas, Cebolinha, Pedro e Viña.

Em contrapartida, o ponta-direita Gonzalo Plata, recém-chegado ao Rubro-Negro, deve ser opção para Adenor no banco. O atleta estava no Al-Sadd, do Catar, e tornou-se o quarto reforço do Flamengo na última janela de transferências. Ele assinou seu vínculo com o clube até 28 de agosto de 2029.

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (15), às 18h30, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro ocupa a quarta colocação, com 44 pontos, enquanto o Cruzmaltino aparece em nono, com 34.

