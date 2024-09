Bragantino x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo (15), Red Bull Bragantino e Grêmio se enfrentam pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é no Nabi Abi Chedid, a partir das 16h (de Brasília). O Massa Bruta é o 11º colocado, com 30 pontos. Enquanto isso, o Tricolor é o 15º, com 27 pontos.

Onde assistir

O jogo entre Red Bull Bragantino e Grêmio será transmitido pelo Premiere, a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Red Bull Bragantino

O Red Bull Bragantino é um dos times que decepcionam neste Brasileirão e ocupa a modesta 11ª colocação. Na escalação, ele sofre com as ausências de Lincoln, suspenso, Nathan Mendes, Lucão e Juninho Capixaba, lesionados. No ataque, a esperança é o trio formado por Mosquera, Eduardo Sasha e Vitinho.

Como chega o Grêmio

O Grêmio vai ao interior de São Paulo desfalcado de Renato Gaúcho, que foi punido pelo STJD e cumpre suspensão de dois jogos. Na escalação, Rodrigo Ely e Jemerson estão recuperados de lesão e voltam a atuar. No ataque, Braithwaite está confirmado no time titular. Vale citar, que dos últimos cinco jogos, o time venceu três.

RED BULL BRAGANTINO x GRÊMIO

Brasileirão-2024 – 26ª rodada

Data e horário: 15/9/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo, Douglas Mendes; Jadsom, Raul (Matheus Fernandes), Lucas Evangelista; Mosquera, Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Dodi, Villasanti, Monsalve, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite. Técnico: Alexandre Mendes.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Bruno Boschillia (PR) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Twitter, Instagram e Facebook.