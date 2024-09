Itabaiana x Retrô: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo (15/9), às 16h (de Brasília), será conhecido um dos finalistas da Série D do Brasileirão, Itabaiana ou Retrô. O jogo será no Estádio Etelvino Mendonça, no Mendonção, em Sergipe. Como venceu na ida fora de casa, por 1 a 0, o Itabaiana, em seus domínios, precisa apenas do empate para chegar na decisão contra Maringá ou Anápolis (que também joga neste domingo). O Retrô, se vencer por um gol, vai para decisão nos pênaltis. Por dois gols, avança diretamente. Vale citar que os quatro semifinalistas já garantiram o acesso para a Série C em 2025.

Como estão Itabaiana e Retrô

No Itabaiana, o técnico Roberto Cavalo conta com a volta do atacante Tiago Souza, que cumpriu suspensão no jogo de ida. É a única novidade na escalação do jogo de ida.

Cavalo prega cautela, apesar da vantagem:

“A vitória fora de casa foi um grande resultado, mas precisamos manter o foco e o equilíbrio, pois vamos enfrentar um time que também chegou ao acesso por méritos. Chegamos até aqui e vamos brigar pela classificação à final da competição” disse.

No Retrô, o técnico Itamar Schulle não divulgou a escalação, mas dificilmente mudará a base que levou o time a uma das vagas de acesso à Terceirona. Ele apostará no quarteto Fernandinho, Alencar, Luisinho e Giva para buscar a vitória e a vaga à final

ITABAIANA X RETRÔ

Jogo de volta da semifinal da Série D do Brasileiro

Data e horário: 15/9/2024, 16h (de Brasília)

Local: Etelvino Mendonça, Itabaiana (SE)

ITABAIANA: Jefferson; Chiquinho, Gabriel Caran, Gustavo Fagundes e Léo Carvalho (Kauã); Gabriel Henrique, Jean Henrique e Leilson; Jupi, Tiago Souza ( Kadu Barone) e Cleiton. Técnico: Roberto Cavalo

RETRÔ: Darley; Esquerdinha, Rennan e Michel; Toty, Richard Franco, Radsley, Fernandinho e Alencar; Luisinho e Giva. Técnico: Itamar Schulle

Árbitro: Thailan Azevedo (AP)

Auxiliares: Inacio Barreto e Salmon LOpes (AP)

VAR: Douglas Schwengber (RS)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.