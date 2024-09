Sport x CRB: onde assistir, escalações e arbitragem

Um confronto que promete mobilizar as pontas da tabela. Assim que o Sport recebe o CRB, na tarde deste domingo (15), às 18h30, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para Arena de Pernambuco. Os times se enfrentaram há quatro dias no Rei Pelé, pela partida atrasada da sétima rodada.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Brasil, Canal GOAT, SporTV e Premiere.

Como está o Sport

A equipe do português Pepa almeja a busca definitiva pelo acesso e, para isso, precisa vencer o CRB. Isso porque apenas três pontos separam o Leão, sexto colocado com 39, do G4 da Série B do Brasileirão. Vale destacar que o Sport ainda tem um jogo a menos em relação aos concorrentes.

Como está o CRB

O clube alagoano também precisa vencer, mas por objetivos diferentes. O CRB ocupa a 17ª colocação na tabela, com 26 pontos, e tenta se afastar do risco de rebaixamento. O Ituano, primeiro time fora do Z4, soma 28 e ainda joga nesta rodada. Ou seja, uma derrota complicaria o cenário do Galo da Praia no torneio.

SPORT X CRB

Campeonato Brasileiro Série B – 26ª rodada

Local: Arena Pernambuco, (PE)

Data e horário: 15/9/2024, às 18h30 (de Brasília)

SPORT: Caíque França; Igor Cariús (Di Plácido), Rafael Thyere, Chico e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Titi Ortíz, Barletta e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Pepa.

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Segovia e Willian Formiga; Falcão, João Pedro e Gegê; Mike, Anselmo Ramon e Léo Pereira. Técnico: Bruno Pivetti.

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Marcio Iglesias Araujo Silva (PI) e Janystony Rabelo de Melo (PI)

Quarto árbitro: Anderson Luis Marques (PE)

