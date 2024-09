Santos e América-MG jogam neste domingo (15/9) pela 26ª rodada da Série B do Brasileiro. O confronto é na Vila Belmiro, a partir das 16h (de Brasília). O Peixe está na vice-liderança, com 43 pontos e tenta se aproximar do líder Novorizontino, quie tem 47. Enquanto isso, o Coelho é o sétimo, com 38 pontos. A Voz do Esporte faz a cobertura desta partida. A Jornada Esportiva começa às 14h30, com o tradicional pré-jogo. E com a bola rolando, Diego Mazur está nos comentários.