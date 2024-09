Palmeiras e Criciúma jogam pela pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo (15/9). O duelo é no Allianz Parque, a partir das 16h (de Brasília). O Verdão está na terceira colocação, com 47 pontos. Se vencer, pula para a vice-liderança. Enquanto isso, o Tigre está em 14º lugar, com 28 pontos. Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte. A cobertura começa às 14h30, com o tradicional pré-jogo. Assim que a bola rolar, João delfino estará na narração.