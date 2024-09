Flamengo x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Domingo (15/9) de Clássico dos Milhões, Flamengo e Vasco, que voltam a se enfrentar no Maracanã. Será o reencontro após a goleada histórica aplicada pelo Rubro-Negro no primeiro turno: 6 a 1. Mas a fase das equipes é outra. Afinal, o Fla vem com inúmeros desfalques (especialmente por lesão), enquanto o Cruz-Maltino vive seu melhor momento na temporada. Classificado para semifinal da Copa do Brasil após 13 anos e entrando na rodada como nono colocado no Brasileirão , o clima é de mais tranquilidade em relação ao jogo do primeiro turno, quando o Vasco vivia crise interna por problemas com a antiga sócia, 777 Partners. O Mengo é o quarto colocado,com 44 pontos. O Vasco é o nono, com 34 pontos.

A Voz do Esporte preparou uma grande cobertura para este duelo. A transmissão começa bem antes, às 17h (de Brasília), com todas as informações sobre a equipe. E assim que o clássico começar, a narração é do bicampeão do prêmio Aceesp (2022 e 2023) de melhor narrador: Cesar Tavares.