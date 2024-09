Abel valoriza ‘tempo para viver’ e destaca postura do Palmeiras

Com goleada contundente sobre o Criciúma, o Palmeiras segue forte na briga por mais um título do Campeonato Brasileiro. Contudo, o técnico Abel Ferreira ressaltou que não irá criar “ansiedade” e valorizou o tempo para descansar a parte mental e física de todos do elenco.

“É um jogo de cada vez. Faltam 12? Não posso ter esta ansiedade. Não posso levar o futebol tão a sério, futebol tem que ser como parque de diversão, o jogador tem que se divertir. E olhar a forma como vocês vivem a vida, como vocês querem, por isso duram até mais tempo, quero tirar este ensinamento. Também tenho direito a viver, desfrutar a vida pessoal e profissional”, disse o treinador.

O treinador, aliás, também fez um desabafo em coletiva sobre a pausa da Data Fifa. Ele valorizou o tempo de recuperação física e mental dos atletas.

“Primeiro tivemos tempo para viver, coisa que o futebol brasileiro não dá a ninguém. Isso é fundamental. Por isso bato tanto na tela do tempo de recuperar jogadores e o estado mental. Dedicarmos tempo a outra parte da nossa vida. Não somos só jogadores e treinadores. Poder descansar a mente é fundamental”, afirmou. Abel também deu mais explicações sobre o bom desempenho do Palmeiras.

“Tempo para treinar, recuperar os jogadores. A outra parte é o futebol. Às vezes vamos jogar desta maneira, com grande intensidade e qualidade. Outras o adversário bloqueia nossos caminhos, não jogamos sozinhos. Houve jogos que criamos muito. Somos a equipe que mais oportunidades cria, temos que ter a calma, estar bem fisicamente, tecnicamente, mentalmente, taticamente… Isso acontece quando os jogadores estão recuperados, o que não acontece no ano”, concluiu.

Eliminações

Junto a isso, Abel também avaliou que o intervalo maior entre jogos por conta das eliminações precoces na Copa do Brasil e na Libertadores, ajudou na preparação da equipe.

“Tivemos tempo para viver. Coisa que aqui o futebol brasileiro não dá a ninguém e é fundamental. Por isso falo tanto no tempo de recuperar jogadores e o estado mental e emocional. Deu perfeitamente para vivermos um bocadinho, dedicarmos tempo a outra parte da nossa vida, não somos só jogadores ou treinadores. Descansar a mente e o emocional é fundamental. E tempo para treinar, preparar os jogadores”, analisou.

Time titular do Palmeiras?

“Podem ver quantos jogos tive seguidos com a mesma equipe. Mas a partir do momento que ficamos fora da Libertadores e da Copa, eu mesmo disse aos jogadores, vamos treinar mais e jogar menos. E não vão jogar todos que gostariam de jogar. Não posso mentir. Se faço dez jogos por mês ou quatro, tenho menos jogos. Mostrar quanto cada um quer em cada jogo.

“Aos jogadores é claro meu critério de escolha: comportamento, rendimento e estratégia. Se alguém que fez gol hoje, se entender que no próximo jogo tem que ficar fora, se tiver comportamento, treinar acima do eu, como bom profissional, o rendimento, a estratégia tem a ver comigo. O que quero é que todos os dias foquem no que controlam, que é se preparar”, disse.

E agora?

O Palmeiras, aliás, fez 3 a 0 apenas no primeiro tempo e fechoua goleada na etapa final. Além de Estêvão, marcaram para o Verdão Flaco López, Felipe Anderson, Tobias Figueiredo (contra) e Raphael Veiga.

O Verdão, agora, soma 50 pontos, três a menos que o líder Botafogo. Na próxima rodada, o Alviverde, afinal, mede forças com o Vasco, dia 22 (domingo), às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha.

