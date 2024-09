Fábio Carille desabafa e rebate críticas da torcida do Santos

“Neste domingo (15), o Santos bateu o América-MG por 2 a 1, pela 26ª rodada da Série B. Porém, o placar ficou em segundo plano, já que a torcida demonstrou a sua insatisfação com o técnico Fábio Carille. O comandante sofre com as críticas por conta da falta de regularidade do time em campo.

Logo depois do confronto, o técnico Fábio Carille concedeu entrevista coletiva e comentou sobre as vaias que recebeu. Além disso, ele pediu que a torcida fique a favor do elenco para ajudar o Peixe a retornar à elite do futebol nacional.

“A Vila tem que ser esse caldeirão a nosso favor. Tem muita gente que não gosta de mim, desse jogador ou daquele, do presidente Marcelo, mas agora não é hora disso não. Sei que teve um movimento aí, hoje teve um apoio melhor desde o início, na nossa chegada ao estádio. Sei que o Santos vem sofrendo muito nos últimos anos, tem que ter essa indignação, mas vem com a gente. Nossa torcida comparece também fora de casa, vem, incentiva, grita”, disparou, antes de completar:

“O Pituca erra um passe e questionam por que eu não coloco o Sandry e vice-versa. Futebol é um jogo de acertos e erros. Errou? Se eu estou torcendo para ele, eu dou força. No final do ano, se eu vou ficar ou não, são outros quinhentos. Agora é hora de se fechar. Sei o quanto é ruim jogar aqui quando a atmosfera está a favor do Santos. Sei que depende da gente também, mas agora não é hora. É comprar nossa briga, é reta final. Faltam 12 jogos e precisamos de seis vitórias para a gente garantir o acesso”, pediu Carille em entrevista coletiva.

Fábio Carille x Torcida do Santos

Vale citar, que o clima entre as partes não é dos melhores faz tempo. Recentemente, o treinador foi apontado como possível novo técnico do Corinthians e isso incomodou os santistas, que não gostaram da postura de Fábio Carille em meio as especulações.

Com ou sem ambiente na Vila Belmiro, Carille mantém o cargo no Santos e vê o seu time na vice-liderança do torneio nacional, com 46 pontos. Atualmente, o Novorizontino é o líder, com 47 pontos.

