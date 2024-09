Coutinho celebra primeiro gol em volta ao Vasco e desabafa: ‘Ouvi besteiras sobre mim’

O Clássico dos Milhões foi bastante disputado no Maracanã e caminhava para uma vitória do Flamengo. Contudo, Philippe Coutinho saiu do banco de reservas para marcar o primeiro gol desde seu retorno ao Vasco. Com isso deixou tudo igual por 1 a 1, pelo Brasileirão. Na saída de campo, o meio-campista desabafou e disse que estava ansioso para voltar a atuar.

“Eu estava bastante ansioso (para voltar). Acabei machucando. O pessoal do Vasco, todos sabem como queria voltar antes. Tentei voltar antes, contra Atlético-MG, não consegui. Hoje fui coroado com o gol. Só agradecimento pela minha família, pelo departamento médico que me aguentou. Foi um empate importante para a gente, vamos seguir junto aos clubes que estão lá em cima (na tabela), afirmou Coutinho.

Ansiedade pela volta

Vale lembrar que antes do clássico deste domingo (15), o ídolo da torcida vascaína tinha participado de quatro jogos, com um pouco mais de 90 minutos. No entanto, teve uma lesão muscular e também Covid-19, que atrasaram a sequência que tanto o torcedor sonha.

“Foi complicado. Ouvi bastante besteira sobre mim, mas tudo bem. Sei o quanto eu luto aqui dentro, o quanto lutei para voltar antes. O pessoal do DM já estava de cabeça cheia porque toda hora eu pedia para voltar, mas não dava. Tive Covid ainda. Foi um mês complicado. Mas já passou e agora é só pensamento positivo”, frisou

“Sensação ruim, a gente vinha defendendo e acabamos tomando go gol quando ia entrar. Conseguimos o empate, estou muito feliz. Final de semana que vem tem um jogo muito importante e vamos brigar pela sequência positiva”, concluiu.

Olho na agenda

Na próxima rodada, o Vasco mede forças com o vice-líder Palmeiras, no dia 22 (domingo), às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha. Por fim, com o empate no clássico, a equipe carioca soma 35 pontos, na 8ª colocação.

