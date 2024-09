Paiva analisa atuação do Vasco no clássico e exalta Coutinho: ‘Jogador especial’

Com muita entrega, o Vasco lutou até o fim e conseguiu empatar com o Flamengo por 1 a 1, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em campo, Gerson abriu o placar para o Rubro-negro, mas Philippe Coutinho desencantou e marcou o primeiro gol desde seu retorno ao Cruz-Maltino. Na coletiva, o técnico Rafael Paiva enalteceu o talento do meia.

“Coutinho é um jogador especial, ele estava insatisfeito ficando fora dos jogos e lutando para voltar o quanto antes. Ele é muito talentoso e tem capacidade de decidir o jogo em qualquer lance, e hoje ele já mostrou com 20/25 minutos o jogador talentoso e ‘desequilibrante’ que é. Vai nos ajudar muito, vamos fazer de tudo para tê-lo em todos os jogos, mas temos que ter um pouquinho de paciência, assim como fizemos com o Payet”, enalteceu.

Evolução na temporada

O treinador ressaltou que o Cruz-Maltino mostrou que tem condição de enfrentar qualquer equipe e elogiou a entrega dos jogadores em campo. Na próxima rodada, o Vasco mede forças com o vice-líder Palmeiras, no dia 22 (domingo), às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha. Por fim, com o empate no clássico, a equipe carioca soma 35 pontos, na 8ª colocação.

“Estamos muito felizes pelo resultado. Acho que a equipe, além de batalhar, que é uma marca nossa, de tratar todo jogo como se fosse uma final, em alguns momentos conseguimos jogar. Sofremos, mas conseguimos colocar a bola no chão, construir, ter transições no final do jogo e mostramos a força do coletivo que a gente tem”, frisou.

“Jogadores que entraram conseguiram participar do lance de gol e acho que estamos conseguindo evoluir cada vez mais os jogadores que a gente tem. Sofremos, mas equilibramos o jogo. E mostramos que o Vasco tem força para jogar contra qualquer equipe”, concluiu.

