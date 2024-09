Tite diz que Flamengo teve ‘grande desempenho’ e lamenta: ‘Triste pelo resultado’

Tudo indicava que Flamengo venceria o Clássico dos Milhões deste domingo (15), no Maracanã, porém a equipe deixou dois pontos pelo caminho. Afinal, o Vasco empatou, com Philippe Coutinho, na reta final da partida. Na coletiva, o técnico Tite afirma estar triste com o resultado depois do ‘grande desempenho’, mas admitiu que a equipe está abaixo do que a comissão quer.

“A minha demora (em iniciar a coletiva) foi justamente para assimilar o grande desempenho da equipe, mas o não resultado. Às vezes o desempenho acompanha o resultado, às vezes não. E aí fica muito difícil assimilar. Contextual de seis jogos, tem Copa do Brasil no meio, fica difícil. Não tenho toda a dimensão para controlar as variáveis. Mas desse jogo eu tenho, difíceis de absorver, com um grande desempenho ter empatado o jogo”, disse.

“Está abaixo do que queríamos como desempenho, e reconhecemos”, admitiu.

Em campo, o treinador promoveu as entradas de Alex Sandro e Gonzalo Plata (foram titulares), contratados na última janela de transferências. Diante desse cenário, o comandante elogiou os dois jogadores.

“Sintonia, um dos aspectos que conversamos no vestiário, sem entrar em individualidade, mas entrando nela. Foi justamente essa naturalidade que os dois Plata e Alex Sandro) tiveram no desempenho também, assim como a equipe toda. Dessa forma, surpreendente até o desempenho que tiveram na estreia em um clássico. Felizes pelo desempenho, mas triste pelo resultado”, acrescentou.

Utilização de Gabigol

Ao longo da coletiva, Tite respondeu sobre o espaço do camisa 99 no elenco. No duelo com o Cruz-Maltino, o atacante foi a terceira opção, visto que Bruno Henrique foi titular e Carlinhos entrou no segundo tempo. O ídolo da torcida ficou em campo por apenas 10 minutos e mesmo com a lesão de Pedro, não tem tido chance de engatar uma sequência.

“Treinamento. Jogos. Especificamente. Carlinhos decisivo contra o Bolívar, contra o Atlético-MG, com gol, decisivo contra o Vitória. Foi por isso essa opção. Agregado a isso. BH decisivo contra o Bahia, gol. BH decisivo contra o Bahia, assistência para gol”, concluiu.

Com o resultado, o Flamengo tem 8 pontos de diferença para o líder Botafogo, porém tem um jogo a menos. Na próxima quinta-feira (19), às 19h (de Brasília), os comandados de Tite enfrentam o Peñarol pelas quartas da Libertadores, no Maracanã. No domingo (22), enfrenta o Grêmio, às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.

