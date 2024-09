Maicon exalta dedicação do elenco do Vasco: ‘Desistir nunca é uma opção’

Sob a batuta do técnico Rafael Paiva, o Vasco mostrou em campo que luta até o fim e não desiste nunca. Quando tudo indicava que perderia o Clássico dos Milhões, o Cruz-Maltino foi buscar o empate por 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, o zagueiro Maicon exaltou a dedicação do elenco.

“Desistir nunca é uma opção para quem veste essa camisa do Vasco. Mesmo com um empate, tiramos lições importantes para os próximos desafios da temporada. União sempre! Vamos conquistar mais.

Uma publicação compartilhada por Maicon Pereira Roque (@maiconroque)

Em campo, o Rubro-Negro abriu o placar com Gerson, no segundo tempo, e teve chances de ampliar o placar. No entanto, o Vasco reagiu com as entradas de Philippe Coutinho, Emerson Rodríguez e Puma Rodríguez. Nesse sentido, foi justamente dos pés desses três jogadores que saiu o lance do gol do camisa 11, ídolo da torcida, o primeiro desde seu retorno ao clube.

Na próxima rodada, o Cruz-Maltino mede forças com o vice-líder Palmeiras, no dia 22 (domingo), às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha. Por fim, com o empate no clássico, a equipe carioca soma 35 pontos, na 8ª colocação.

