Rafael, do Botafogo, busca recuperação para se despedir antes de aposentar

O lateral Rafael está em fase final de recuperação no Botafogo e, assim, próximo de voltar a ser uma opção para o técnico Artur Jorge nesta reta final de competições. O jogador não atua desde abril e, segundo o ”ge”, faz a fase final de transição do departamento médico para o físico.

O jogador rompeu o tendão patelar em julho de 2023 e ficou fora por oito meses. No entanto, quando retornou no final de março, sofreu uma fratura na patela do mesmo joelho semanas depois, no dia 3 de abril, e desde então, segue fora. Ou seja, nos últimos 14 meses, ele atuou em apenas três partidas.

Dessa forma, o departamento médico do Alvinegro tem cautela com o retorno de Rafael. No momento, trabalha na fisioterapia e musculação, em busca de recuperar a massa muscular. Assim, a próxima etapa é o trabalho em separado no campo, na transição para treinar com bola.

No entanto, o contrato do lateral com o Botafogo termina no fim desta temporada, quando ele já anunciou que vai se aposentar. Por isso, o jogador busca uma recuperação para ao menos poder fazer uma partida de despedida pela equipe. Com histórico de lesões, Rafael soma 39 jogos com a camisa alvinegra em quatro temporadas.

