Bruno Tabata é baixa de última hora no Internacional; Veja os relacionados

O Internacional terá uma baixa de última hora para o confronto com o Cuiabá, às 20h (de Brasília), no Beira-Rio, desta segunda-feira (16). Afinal, após passar por exames, houve a constatação de que o meio-campista Bruno Tabata sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda.

Anteriormente, o jogador recém-contratado pelo Colorado fez trabalhos na academia nos treinos da última quinta e sexta-feira. Já no último sábado (14), ele retornou às atividades com o restante do elenco no gramado. Contudo, teve a confirmação da contusão. O atleta será um desfalque importante para o time, já que mesmo com pouco tempo no Internacional, foi o reforço que deu retorno mais rápido em campo. Afinal, em seis jogos já marcou um gol e deu três assistências.

O atacante Lucca permanece sendo ausência na equipe. Isso porque ele recebeu o diagnóstico de bursite no joelho esquerdo, depois de passar por um processo de reforço muscular nas últimas semanas. Borré, Rochet e Valencia voltam a ser opções após disputarem compromissos pelas Eliminatórias sul-americanas por suas seleções. O atacante Wesley também fica à disposição depois de cumprir suspensão no triunfo por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na última quarta-feira (11).

Companheiro de posição, Wanderson também volta a ficar disponível depois de se recuperar de lesão. Por outro lado, o volante Rômulo será baixa, pois cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. A partida contra o Dourado será válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Inter ocupa a nona colocação e soma 35 pontos. Porém, conta ainda com três jogos a menos.

Veja a lista de relacionados do Internacional

Goleiros: Anthoni e Rochet

Anthoni e Rochet Zagueiros: Agustín Rogel, Gabriel Mercado, Igor Gomes, Robert Renan e Vitão

Agustín Rogel, Gabriel Mercado, Igor Gomes, Robert Renan e Vitão Laterais: Bernabei, Nathan e Renê.

Bernabei, Nathan e Renê. Volantes: Bruno Gomes, Bruno Henrique, Fernando e Thiago Maia

Bruno Gomes, Bruno Henrique, Fernando e Thiago Maia Meias: Alan Patrick, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Hyoran

Alan Patrick, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Hyoran Atacantes: Enner Valencia, Lucas Alario, Lucca Drummond, Rafael Borré, Ricardo Mathias, Wanderson e Wesley

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook