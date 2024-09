Grêmio: Rodrigo Caio completa um jogo inteiro após mais de um ano

O torcedor do Grêmio que viu a escalação contra o Bragantino levou um susto. Afinal, entre os titulares, figurava o nome de Rodrigo Caio. Nas prévias, o zagueiro não costava como provável para começar jogando. Foi a primeira vez desde abril do ano passado que o defensor atuou os 90 minutos de uma partida. Dessa maneira, recebeu elogios do auxiliar técnico após o confronto contra o Massa Bruta.

E não foi apenas o torcedor gremista que ficou surpreso com a presença de Rodrigo Caio como titular no empate em 2 a 2 com o Bragantino, no último domingo. O próprio zagueiro não esperava essa oportunidade. Contudo, minutos antes do início do duelo, Rodrigo Ely sentiu dores na perna direita e foi cortado. Assim, surgiu a chance para o ex-jogador do Flamengo começar jogando.

Com Kannemann e Gustavo Martins suspensos, o auxiliar Alexandre Mendes optou pela entrada de Rodrigo Caio, por conta da saída de bola qualificada do zagueiro. Assim, Natã foi chamado para ficar no banco de reservas com Geromel.

“Acho que ele foi bem. A gente precisava de uma qualidade na saída de bola. Perdemos o Ely de forma inesperada e a opção pelo Rodrigo foi pela saída de bola qualificada, tanto que várias jogadas saíram dos pés dele ou do Jemerson. Em função disso, acho que teve uma postura muito boa no jogo”, elogiou Mendes.

Último jogo completo do zagueiro do Grêmio havia sido em abril de 2023

Rodrigo Caio não atuava uma partida inteira desde 5 de abril, quando o Flamengo perdeu para o Aucas, pela Libertadores. Dessa forma, foram 529 dias sem conseguir ficar os 90 minutos em campo.

Agora, Rodrigo Caio fez o seu segundo jogo pelo Grêmio na temporada. O zagueiro chegou já com o Brasileirão em andamento e havia participado de 20 minutos contra o Palmeiras. Ele vinha atuando com o time sub-20 na Copa FGF, para ganhar ritmo de jogo. Contudo, contra Passo Fundo e Juventude pela copa estadual, foi substituído no segundo tempo.

Por outro lado, contra o Bragantino, o defensor acabou cometendo um pênalti sobre Jhon Jhon, que resultou no primeiro gol do Massa Bruta no confronto, marcado por Eduardo Sasha.

Com a capacidade de atuar os 90 minutos, o jogador entra na briga por uma vaga de titular nas próximas partidas. Contra o Bragantino, Jemerson foi substituído no fim por conta de dores musculares.

