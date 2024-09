Novorizontino x Brusque: onde assistir, escalações e arbitragem

Novorizontino e Brusque fazem um duelo de opostos nesta terça-feira (17), às 19h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pela 27° rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. O time paulista é o líder da competição, com 47 pontos e tenta manter o topo com mais uma vitória diante do seu torcedor. Já os catarinenses estão na penúltima colocação, com 26 pontos somados e precisa vencer para seguir na busca para sair da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere

Como chega o Novorizontino

O técnico Eduardo Baptista terá um caminhão de desfalques para a partida. Afinal, três deles (Neto Pessoa, Luisão e Waguininho) foram expulsos contra o Botafogo de Ribeirão Preto e terão que cumprir suspensão. Além disso, Dudu, Vitinho e Renato Palm estão no departamento médico e seguem fora. Por outro lado, alívio com as voltas de Léo Tocantins, Rafael Donato e Patrick, que estiveram suspensos na última rodada e já podem defender o Novorizontino novamente.

Como chega o Brusque

Já os catarinenses reacenderam a esperança de fugir da queda após vencer o Vila Nova, na estreia do treinador Marcelo Cabo. Contudo, para a partida desta terça, Everton Alemão terá que cumprir suspensão e está fora. Em contrapartida, Paulinho Moccelin está de volta e deve ser titular. Por fim, existe a expectativa que alguns atletas que estava lesionados retornem, casos de Alex Ruan, Cristovam, Maurício e Pollero.

NOVORIZONTINO X BRUSQUE

Campeonato Brasileiro Série B – 27ª rodada

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)

Data e horário: 17/9/2024, às 19h (de Brasília)

NOVORIZONTINO: Caíque França; Igor Cariús (Di Plácido), Rafael Thyere, Chico e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Titi Ortíz, Barletta e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Pepa.

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Segovia e Willian Formiga; Falcão, João Pedro e Gegê; Mike, Anselmo Ramon e Léo Pereira. Técnico: Bruno Pivetti.

Árbitro: : Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: : Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e : Lucas Torquato Guerra (DF)

VAR: : Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

