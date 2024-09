Corinthians tem dois desfalques para jogo da Sul-Americana

O Corinthians terá dois desfalques para o jogo da Sul-Americana. O Timão não poderá contar com o lateral-esquerdo Matheus Bidu e o meio-campista Raniele para o compromisso diante do Fortaleza, nesta terça-feira (17), às 21h30, pelo duelo de ida das quartas de final da competição.

O clube oficializou que Bidu está com desconforto no músculo posterior da coxa direita, enquanto Raniele sentiu um desconforto no adutor direito. Ambos estiveram em campo no duelo contra o Botafogo, na derrota por 2 a 1, no último sábado (14), pelo Campeonato Brasileiro.

Desta maneira, o técnico Ramón Diaz deverá apostar em Hugo na lateral esquerda. Para o setor de meio-campo, o argentino conta com mais opções e pode contar com a entrada de Charles, Ryan ou de Breno Bidon.

O time também não terá Memphis Depay. Segundo o técnico Ramón Díaz, a expectativa é que o holandês fique disponível para o jogo do próximo sábado (21), contra o Atlético-GO. O atleta está trabalhando normalmente com os companheiros no CT Joaquim Grava.

O Corinthians chega para o confronto confiante após emocionante classificação, nos pênaltis, diante do Bragantino.

