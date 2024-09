Atlético bate o martelo, e jogo contra Red Bull Bragantino será na Arena MRV

O Atlético assegurou, nesta segunda-feira (16), que a partida contra o Red Bull Bragantino, marcada para o próximo domingo, às 16h (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, ocorrerá na Arena MRV. Esta, aliás, será a segunda vez em que o Galo atuará em seu estádio após a troca do gramado.

Entretanto, o clube segurou até a presente data a decisão sobre o local do jogo. A diretoria alvinegra chegou a considerar a possibilidade de transferir o duelo para a Arena Independência, mas concluiu que a Arena MRV está pronta para receber o jogo. O Mineirão, por sua vez, estará ocupado com outro evento.

O Galo disputou recentemente um jogo contra o São Paulo na Arena MRV, pelo confronto de volta da Copa do Brasil, garantindo a classificação para as semifinais.

Anteriormente, o Atlético mandou jogos no Mineirão por conta de problemas com o gramado. Um deles foi diante do Fluminense a pedido dos jogadores. No entanto, com a troca e a significativa melhoria no gramado, o clube retornou ao seu estádio.

