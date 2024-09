Soberano, Inter vence o Cuiabá e embala no Brasileirão

Soberano e sem sustos, o Internacional engatou uma sequência de vitórias e já começar a olhar para parte de cima da tabela no Brasileirão. Nesta segunda-feira (16/9), o Colorado venceu o Cuiabá por 3 a 0, no Beira-Rio, pela 26ª rodada da competição. Alan Patrick, de pênalti, Gabriel Mercado, em um golaço, e Borré fizeram para a equipe gaúcha. O time, aliás, tem dois jogos a menos em relação aos demais.

Com o resultado, o Internacional emplacou a terceira vitória seguida e fica na oitava posição, com 38 pontos, quatro a menos que o Bahia – primeiro time do G6. O Cuiabá, por sua vez, se complica ainda mais e está na 19ª posição, com 22 pontos. Agora, os clubes voltam a campo no domingo, às 18h30, pela 27ª rodada do Brasileirão. O Colorado encara o São Paulo, no Morumbis, enquanto o Dourado enfrenta o Cruzeiro, na Arena Pantanal.

Domínio

O Inter foi soberano do início ao fim do primeiro tempo. A equipe do Cuiabá, aliás, teve apenas uma finalização perigosa no início com grande defesa de Rochet. Foi só isso. Depois disso, o Colorado impôs seu jogo. Borré teve uma chance e, logo na sequência, Wesley foi derrubado na área. Após análise pelo VAR, Alan Patrick cobrou com tranquilidade e abriu o placar. Na sequência, o próprio camisa 10 quase ampliou e Bernabei colocou uma bola na trave. Thiago Maia e Borré também tiveram chances, mas sem sucesso. E o segundo gol ainda saiu na etapa inicial. Gabriel Mercado aproveitou o erro da zaga adversária e bateu girando para marcar um golaço no Beira-Rio.

Controle do Inter

Na volta do intervalo, o panorama da partida permaneceu o mesmo. O Inter esteve sempre com a bola, enquanto o Cuiabá só se defendeu e não tinha força para atacar. Logo no início, Fernando tentou aproveitar escanteio e cabeceou, mas foi para fora. Aos 10 minutos, Wesley colocou uma bola no travessão após belo passe de Bernabei. Mas em boa parte do tempo trocou passes no campo ofensivo, mas agressividade. Entretanto, em um dos ataques Borré colocou para dentro. Fernando chutou de fora da área, a bola desviou e o colombiano só teve o trabalho para empurrar para o fundo da rede. No fim, o Inter começou a rondar a área, mas ficou nisso para selar a vitória e a recuperação na competição.

INTERNACIONAL 3×0 CUIABÁ

Brasileirão-2024 – 26ª rodada

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data-Hora: 16/9/2024, segunda, às 20h (de Brasília)

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabei (René, 39’/2°T); Fernando, Thiago Maia (Bruno Henrique, 19’/2°T), Alan Patrick e Gabriel Carvalho (Gustavo Prado, 19’/2°T); Wesley (Wanderson, 32’/2°T) e Borré (Enner Valencia, 32’/2°T). Técnico: Roger Machado.

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre (Railan, 12’/1°T), Marllon (Bruno Alves, 1’/1ºT), Alan Empereur, Ramon; Fernando Sobral, Lucas Fernandes (Filipe Augusto, 33’/2°T); Jonathan Cafú (Gustavo Sauer, 33’/2°T), Clayson (Derick Lacerda, intervalo) e Isidro Pitta. Técnico: Bernardo Franco.

Gols: Alan Patrick, 10’/1°T (1-0); Mercado, 40’/1°T (2-0); Borré, 27’/2°T (3-0)

Árbitro: Braulio Da Silva Machado (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Luis Carlos De Franca Costa (RN)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Cartão amarelo: Gabriel Carvalho (INT), Isidro Pitta, Clayson (CUI)

Cartão vermelho: –

