Quebrador de tabus no Vasco, Rafael Paiva terá outro pela frente

O técnico Rafael Paiva vem quebrando tabu atrás de tabu desde que assumiu interinamente o Vasco. E, no domingo (22), no próximo compromisso do Cruz-Maltino na temporada, terá outro importante a superar.

Afinal, o time volta a campo para enfrentar um recente ‘algoz’: o Palmeiras. O Vasco já não sabe o que é superar o Alviverde desde 2015; ou seja, há nove anos. A partida ocorre no Mané Garrincha (mando do time carioca), às 16h (de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão.

LEIA MAIS: Antes preterido, Puma atinge liderança em quesito no Vasco

Dessa forma, lá se vão 11 partidas sem que o Cruz-Maltino vença o Palmeiras. A última vez foi pela 34ª rodada do Brasileirão 2015, no Allianz Parque. Este era o primeiro jogo do Vasco no novo estádio palmeirense, aliás. Com gols de Rafael Silva e Nenê, o Gigante da Colina venceu por 2 a 0. Desde então são sete vitórias do Palmeiras e quatro empates.

Rafael Paiva se acostuma a quebrar tabus

Desde que assumiu o Vasco, Rafael Paiva já fez 23 partidas. E, neste período, conseguiu realizar feitos importantes para o torcedor, tais como recolocar o Cruz-Maltino na semifinal da Copa do Brasil (após 13 anos) e vencer o Corinthians (14 anos).

Outros times que o Vasco voltou a bater após vários anos foram São Paulo (quatro anos) e Inter (cinco anos sem vencer no Beira-Rio). Contra o Tricolor paulista, aliás, o Gigante da Colina venceu por 4 a 1, quebrando também um jejum de 13 anos sem golear um rival do G-12 (times considerados grandes).

Relembre os tabus quebrados por Rafael Paiva no Vasco

Chegar às oitavas da Copa do Brasil (3 anos)

Vencer o São Paulo (4 anos)

Vencer o Inter fora de casa (5 anos)

Pelo menos seis jogos sem perder no Brasileirão (7 anos)

Chegar às quartas da Copa do Brasil (9 anos)

Ganhar quatro jogos seguidos pelo Brasileirão (12 anos)

Golear um time do G-12 (13 anos)

Chegar à semifinal da Copa do Brasil (13 anos)

Vencer o Corinthians (14 anos)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.