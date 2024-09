Cirurgia de Luiz Araújo, do Flamengo, tem data prevista; saiba mais

Calcanhar de Aquiles nesta temporada, o Flamengo sofreu mais uma baixa séria por lesão no elenco. Luiz Araújo teve uma fratura da cartilagem do joelho direito constatada pelo Departamento Médico e deverá passar por cirurgia nesta quarta-feira (18). O atacante virou desfalque certo para as próximas fases da Libertadores e Copa do Brasil.

Luiz Araújo deixou o gramado com dores logo no início do empate no clássico dos milhões, no último domingo (15). O atleta sofreu falta de Lucas Piton, do Vasco, e pediu substituição na sequência do lance, aos 15′. O clube confirmou a lesão nessa segunda-feira (16).

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Luiz Araújo passou por exames que diagnosticaram uma lesão osteocondral (fratura da cartilagem) no joelho direito. O atacante passará por uma artroscopia e seguirá o tratamento no DM rubro-negro”.

Cirurgia e recuperação

O processo cirúrgico do atacante (artroscopia) está previsto para ocorrer nesta quarta-feira, dia 18, segundo informações do ‘Coluna do Fla’. Sabe-se que o Flamengo não divulga prazos para retorno dos atletas, mas estima-se que Luiz Araújo retorne aos gramados entre um e dois meses.

Nesse meio tempo, o Flamengo disputa vagas na semifinal da Libertadores e na decisão da Copa do Brasil. Não poderá, contudo, contar com Luiz Araújo em nenhum dos confrontos – contra Peñarol e Corinthians. Sendo assim, o Rubro-Negro acumula cinco baixas certas para o duelo desta quinta-feira (19), no Maracanã, pela ida das quartas de final da Copa Continental.

Luiz Araújo se torna desfalque após 50 jogos pelo Flamengo em 2024. O atacante tem, inclusive, a maior minutagem do elenco rubro-negro – acumulando 2966′ em campo. Além disso, o camisa 7 contribuiu com seis gols e dez assistências para equipe.

Calendário Flamengo

Flamengo e Peñarol iniciam a busca por uma vaga na semifinal da Libertadores 2024 nesta quinta-feira (19), às 19h, no Maracanã. O Rubro-Negro terá casa cheia para manter o bom retrospecto no Rio e ir ao Campeón del Siglo, em Montevidéu, no dia 19 de setembro, com vantagem no placar. O jogo de volta está marcado para o mesmo horário do de ida.

Antes de embarcar rumo ao Uruguai, o Fla viaja até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão. O jogo acontece pela 27ª rodada da competição e está marcado para o próximo domingo (22), às 18h30.

Sabe-se que Tite também não contará com Luiz Araújo nas semifinais contra o Corinthians. Os jogos estão marcados para os dias 02 e 17 de outubro, no Rio e em São Paulo, respectivamente, e com horários a definir.

