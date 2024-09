Com ajuda de streamer, Peñarol anuncia ex-Botafogo como reforço

Para oficializar a chegada do lateral-direito Damián Suárez como seu novo reforço, o Peñarol inovou. Isso porque o clube uruguaio se valeu da popularidade do streamer argentino La Cobra como responsável por trazer a novidade para seus torcedores.

Através de um jogo de imagens, o Manya mostrou uma foto de Leo Fernández, nome que também passou recentemente pelo Brasil, onde defendeu o Fluminense. Nesse sentido, na sequência, veio a animação para anunciar o lateral-direito de 36 anos que, em 33 partidas, jogou pelo Botafogo na atual temporada.

O acordo para que Damián se tornasse reforço do Peñarol não envolveu o pagamento de taxa de transferência. Isso porque o atleta que é cria da base do Defensor rescindiu seu acordo com o Botafogo antes de se acertar com o Carbonero. Para facilitar a liberação do vínculo que valia até dezembro de 2025, o jogador de larga trajetória no futebol espanhol também precisou ceder. No acordo, ele não recebeu nenhum valor de verba rescisória.

Desde o início de agosto, a relação entre Damián Suárez e o clube carioca se tornou ruim pelo contexto de sua saída. Depois de alegar problemas particulares para não ser relacionado diante do Bahia, pelo Brasileirão, se descobriu posteriormente que ele pretendia deixar o Alvinegro e buscava meios de não trazer um custo de transferência ao Peñarol. Por isso, ele sequer era considerado como peça válida para o técnico Artur Jorge e já até treinava nas instalações de seu atual clube.

Previsão de estreia

Em relação a sua utilização pelo Peñarol, Suárez não pode atuar contra o Flamengo, pela Libertadores, na próxima quinta-feira (19). Isso porque ele segue constando na chamada “Lista de Boa Fé” que o Bota inscreveu junto a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Logo, a tendência é que sua estreia ocorra no domingo (22), diante do Cerro, pelo Campeonato Uruguaio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Twitter, Instagram e Facebook.