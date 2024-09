Neymar se refere a Mbappé como um ‘inferno’ em mensagem para brasileiros do Real

Atualmente, Neymar joga pelo Al-Hilal, enquanto Mbappé está no Real Madrid. No entanto, parece que os conflitos entre os dois durante a época do PSG ainda persistem. Ney enviou mensagem aos brasileiros que atuam no Real, compartilhando suas opiniões sobre o jogador francês.

A Rádio Europe 1 foi a primeira a divulgar o conteúdo da mensagem. O camisa 10 conversou com Vini Júnior, Rodrygo, Éder Militão e Endrick sobre seu ex-companheiro de PSG. Segundo o jornalista francês Cyril Hanouna, os comentários do brasileiro não foram nada elogiosos. Hanouna revelou que o brasileiro descreveu a experiência de jogar ao lado de Mbappé como “catastrófica” e um “inferno”. A declaração aconteceu durante o programa “On Marche sur la tête”.

“Os brasileiros do Real Madrid são amigos de Neymar. Sempre houve tensão entre Neymar e Mbappé. Ele contou aos brasileiros que jogar com Mbappé era catastrófico, um verdadeiro inferno”, afirmou Hanouna no programa.

Neymar e Mbappé enfrentaram vários desentendimentos públicos, incluindo disputas sobre quem cobraria os pênaltis. Além disso, Mbappé fez comentários que revelaram sua preferência por ver Neymar fora do clube devido a problemas de indisciplina.

