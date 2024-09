O Real Madrid, maior e atual campeão está de volta à Champions. Nesta terça-feira (17/9), recebe o Stuttgart às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela primeira rodada da fase de Liga da principal competição de clubes do planeta. Este jogo imperdível terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua Jornada Esportiva a partir das 15h (de Brasília), sob o comando de Christian Rafael, que também estará na narração.