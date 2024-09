Sítio que Zé Love cederá a Neymar conta com lago e árvores exóticas

Neymar e seu pai passarão a ser donos de um sítio em Promissão, no interior de São Paulo. Trata-se de um espaço que era do ex-atacante Zé Love, que aceitou cedê-lo como pagamento de uma dívida com o craque e seus familiares. A localidade conta com 14,32 hectares, várias construções, além de árvores exóticas, criação de gado de raça e pastagens.

O imóvel é avaliado um pouco acima de R$ 1,8 milhão e representará a garantia do pagamento de um débito, que originou-se há dois anos. Período em que o pai de Neymar, assumiu dívidas de Zé Love com bancos, as quais estavam na Justiça. A atitude se deu pela amizade do ex-atacante com o jogador do Al-Hilal, desde a época em que atuaram juntos no Santos. Mas houve quebra de confiança na relação pelo não cumprimento do acordo.

Aliás, segundo avaliação feita por um especialista, na ação que debate o pagamento dos valores do débito. No caso, o acesso ao sítio é por meio de uma estrada de terra batida e, majoritariamente, a sua área é composta por pastagens, além de moradias com piscina depósitos, barracões, currais, leiteira e um tanque de piscicultura. Assim como, de acordo com descrição, tem “espécies arbóreas exóticas”.

Detalhes da nova propriedade de Neymar

A localidade é conhecida como “Estância 4 Corações” e conta com uma área superior a 143,2 mil m2. A propósito, 12,38 hectares (123,8 mil metros quadrados) contém vegetação rasteira para pasto. Aliás, o sítio fica em frente a uma estrada municipal de Promissão, no interior de São Paulo. Bem próximo também da rodovia Marechal Rondon e tem fácil acesso a um lago.

De acordo com ofício, o imóvel tem como principal atividade econômica no entorno envolve a exploração de cana de açúcar. Assim como pecuária de gado bovino e criação de cavalos. Além disso, o espaço tem à disposição um poço de água potável, que serve de abastecimento para todas as residências e instalações na área. Ainda conta com vários bebedouros para o gado.

Entre as edificações, há uma casa principal com três dormitórios, sala, copa, cozinha, banheiros, área de serviço e varanda; uma casa menor com dois quartos e área um pouco superior a 116m²; um barracão e depósito de ferramentas; um curral-galpão com baias para cavalos; uma área de lazer com pouco mais de 156 m2 com churrasqueira; uma piscina e um campo de futebol com iluminação e 1.126m².

Outras estruturas representam uma área acima de 251 m2 com bebedouros e comedouros para gado; um barracão industrial para leiteria; um curral para ordenha e vacina dos animais; um lago artificial que serve como tanque de peixes e um poço com reservatório metálico elevado com capacidade para 5 mil litros.

Vale ressaltar que de acordo com a avaliação, várias dessas instalações precisam de consertos simples, se encontram em estado regular ou até mesmo péssimo de conservação

Briga judicial

Na última semana, a Justiça de São Paulo enviou uma notificação, com um prazo de 15 dias, com o objetivo de que Zé Love respondesse o pedido do pai de Neymar com relação à transferência do sítio, avaliado em R$ 1,8 milhão. Posteriormente, o ex-atacante concordou com a transferência de posse do imóvel e a avaliação do mesmo.

Neymar e Zé Love foram companheiros no Santos entre 2010 e 2011. No período, os dois tinham uma amizade consolidada e conquistaram juntos a Libertadores, Copa do Brasil e dois Paulistas. Inclusive, Zé Love foi confirmado como participante da 16ª edição do reality show “A Fazenda”, pela Record, na última segunda-feira (16).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.