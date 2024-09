Com quadro de virose, Vegetti ganha repouso no Vasco

O atacante Vegetti, do Vasco, atuou no sacrifício contra o Flamengo, no domingo (15), por um quadro de virose que o acometeu nos últimos dias. Assim, ele está em repouso visando se recuperar para estar apto contra o Palmeiras, no domingo (22), em Brasília.

A informação é do jornalista Gilmar Ferreira, em publicação nesta terça-feira (17). Segundo o repórter, Vegetti jogou com febre contra o Rubro-Negro, em empate por 1 a 1, no Maracanã e, por isso, não se reapresentou com o restante do elenco nesta terça no CT Moacyr Barbosa.

Dessa forma, a comissão avaliará a recuperação do argentino para saber se ele terá condição de enfrentar o Palmeiras. Não está descartada sua relação para o jogo, mas ela só será confirmada no sábado (21), quando o clube viajará a Brasília e divulgará a lista com os 23 nomes convocados.

O jogo contra o Verdão vale pela 27ª rodada do Brasileirão e, apesar de ser no Mané Garrincha, tem mando do Vasco. Em nono, com 35 pontos, o Cruz-Maltino pode reassumir a oitava posição em caso de vitória. Além disso, o time carioca poderia olhar de mais perto os rivais acima na tabela, como Cruzeiro (41 pontos) e Bahia (42), que possuem um jogo a menos. Após a partida contra o Palmeiras, aliás, o Vasco enfrenta exatamente a Raposa, em jogo que poderá ser de seis pontos.

