Namorada de goleiro do Cruzeiro dá detalhes de como é relação com um jogador

Namorada do goleiro Gabriel Grando, do Cruzeiro, Julia Marangoni viralizou no TikTok ao revelar detalhes sobre como é se relacionar com um jogador de futebol. Em vídeos, ela fala sobre os ‘privilégios’ e as ‘partes ruins’ da vivência de dois anos com o atleta.

Um dos pontos abordados por Julia é em relação às críticas, principalmente nas redes sociais.

“É a pior parte. Acho que as pessoas imaginam que não vamos ver as mensagens que elas mandam criticando horrores. Se um pós-jogo o time perde, lota de gente xingando o Gabriel no meu direct. Dá vontade de responder. No caso é melhor não, porque está lidando com a imagem dele. Mas tem vezes que não tem como, porque é cada absurdo que eu recebo”, conta, além de relatar sobre o assédio de outras mulheres e da mídia.

Julia também falou sobre restrições em relação a festas e a quantidade de viagens.

“É preciso se cuidar e treinar, e a festa pode prejudicar o rendimento. (… ) Sempre que tem jogo eles concentram um dia antes no hotel. Mesmo estando na mesma cidade, eu não posso o ver. Muito momentos da vida eu vou estar sozinha, mas tudo bem isso faz parte.”

Pedidos por camisas do goleiro do Cruzeiro e selfies

O pedido por camisas do jogador é outra rotina na vida de quem se relacionada com um atleta profissional. E Julia mostra um pouco de incômodo com a atitude.

“Uma coisa que com certeza vai acontecer se você namorar um jogador é que todo mundo que te conhece vai começar a pedir camisetas, vídeos e outras coisas. (…) Tem várias pessoas que me mandam mensagens no direct que eu nem conheço e pedem, por exemplo, para que o meu namorado fala um vídeo. A noção às vezes passa completamente longe e a gente não pode ser grossa.” Por fim, Julia explica como lida com os pedidos de selfies junto ao casal.