Renato tem dúvidas na defesa do Grêmio para duelo com o Flamengo

O grupo de jogadores do Grêmio reapresentou-se nesta terça-feira (17), no CT Luiz Carvalho, e deu início à preparação para seu próximo compromisso. Exatamente o confronto com o Flamengo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O grande problema para o técnico Renato Gaúcho são as incertezas no setor defensivo. Isso porque a dupla de zaga Jemerson e Rodrigo Ely reclamaram de dores musculares.

No caso, sentiram incômodos nas pernas esquerda e direita, respectivamente. Exatamente as regiões que sofreram contusões há pouco tempo. Ely foi cortado do último compromisso da equipe, o empate em 2 a 2 com o Bragantino, ainda no aquecimento. Já Jemerson até marcou gol, mas deixou o gramado no decorrer do embate para evitar acentuar a lesão.

Apesar da atividade ter ocorrido com os portões fechados, nas imagens divulgadas pelo clube, Jemerson aparece entre os jogadores que conversaram com Renato Gaúcho no gramado e calçando tênis. Já Rodrigo Ely não esteve presente em registros.

Simultaneamente às indefinições, o comandante poderá voltar a contar com Gustavo Martins e Kannemann, que cumpriram suspensão no último compromisso do Imortal. Além disso, caso Jemerson e Rodrigo Ely não tenham condições de atuar, as outras opções no elenco são Geromel, Natã e Rodrigo Caio.

Com isso, o Tricolor Gaúcho pretende aproveitar a semana livre de treinamentos para concluir a recuperação desses jogadores. Bem como de outras peças que estão entregues há mais tempo ao departamento médico. O lateral-esquerdo Fábio e o atacante Pavón que ainda tratam problemas musculares. Já André Henrique ainda está em fase de transição física para o campo.

Próximo compromisso do Grêmio

O Grêmio retorna aos gramados contra o Flamengo, no próximo domingo (22), às 18h30 (de Brasília), na Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, o técnico Renato Gaúcho será baixa certa nesta partida, já que cumpre o último duelo de suspensão, após sofrer punição do STJD. Assim, o seu auxiliar, Alexandre Mandes, será o seu substituto na área técnica. O empate no jogo com o Bragantino fez a equipe terminar a rodada na 14ª posição, com 28 pontos. Ou seja, somente uma vantagem de três pontos para a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, o Vitória.

